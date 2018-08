Due ragazze rapinate dello smartphone nel giro di poche ore a Rimini: in manette 22enne di Bellaria

Cronaca

Rimini

| 14:41 - 16 Agosto 2018

Momenti di concitazione, intorno alle quattro di giovedì mattina, sul lungomare Tintori: una pattuglia della Polizia è stata richiamata dalle urla di una ragazza e ha bloccato un 22enne residente a Bellaria che stava scappando a piedi, di corsa, poco dopo aver gettato un telefono cellulare nella sabbia. Era lo smartphone che aveva appena sottratto, con forza, alla ragazza. L'arresto è stato movimentato, in quanto il 22enne ha offerto resistenza, ferendo alcuni agenti. Nel contempo una seconda ragazza, uscita da una nota discoteca del lungomare Tintori, si è fermata e ha richiamato l'attenzione dei poliziotti. Ha riconosciuto nel giovane arrestato, sotto scorta degli agenti, colui che l'aveva rapinata del telefono cellulare nel pomeriggio del Ferragosto. Il 22enne, arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, è stato anche denunciato per la seconda rapina.