Pistola nascosta in auto, campionario di droga nella camera d'albergo: nei guai 26enne pugliese

Cronaca

Rimini

| 14:33 - 16 Agosto 2018

Nella giornata di Ferragosto la Polizia ha arrestato per porto di armi clandestina un 26enne pugliese, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato fermato per un controllo a Riccione dalla Polizia Stradale: viaggiava a bordo di un'automobile assieme a un altro uomo e a una donna. Nascota nella vettura, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica beretta, calibro 9x17, con sei colpi. Il 26enne ha rivendicato la proprietà dell'arma. La Polizia ha in seguito operato la perquisizione della sua camera d'albergo, a Belalria, trovando numerose dosi di droga tra cocaina, marijuana, hashish e ketamina.



Nella foto la pistola e la droga sequestrate dalla Polizia Stradale.