A Ferragosto i topi d'auto non vanno in vacanza: magrebino sorpreso a rubare a Riccione

Cronaca

Riccione

| 14:19 - 16 Agosto 2018

Anche nella giornata del ferragosto sono continuati i servizi di controllo del territorio svolti dagli uomini dell’Arma della “Perla Verde” guidati del Capitano Marco Califano. Le attività si sono concentrate in particolar modo sul contrasto allo spaccio e sulla prevenzione dei furti. Durante i pattugliamenti, i Carabinieri hanno visto in azione un 35enne magrebino, residente a Prato, intento in viale Alessandria a forzare la serratura di un'automobile parcheggiata. Il proprietario, un riccionese, aveva lasciato del denaro nel vano porta oggetti. Alla vista dei Militari, il 35enne ha cercato la fuga in bicicletta, ma è stato bloccato e arrestato. Al termine delle attività, oltre agli arresti operati, I Carabinieri della Perla Verde hanno segnalato otto assuntori di stupefacenti ed elevato sanzioni amministrative per 2000 euro.