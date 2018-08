Rimini, donna rompe con un tombino la porta a vetri di un negozio per dormire all'interno

Cronaca

Rimini

| 14:10 - 16 Agosto 2018

Notte di intenso lavoro, quella tra il 15 e il 16 agosto, per i Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, che, come disposto dal Comandante Provinciale Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, con l’entrata nel vivo della stagione estiva, grazie anche ai rinforzi inviati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno intensificato la presenza sul territorio. Sono state diversificate le modalità di intervento al fine di contrastare in maniera incisiva le varie fenomenologie di reato. Alle tre del 16 agosto i Carabinieri sono così intervenuti in via Garibaldi, su segnalazione di un cittadino, dove una 40enne rumena, già nota alle forze dell'ordine, aveva rotto con un tombino la porta finestra di un ex negozio di frutta e verdura, attualmente sfitto. La donna, poi denunciata per danneggiamento e invasione di edifici, si era introdotta all'interno per bivaccare. Ha cercato di giustificarsi dicendo di essere stata autorizzata dal proprietario del negozio, ma, avendo trovato la porta chiusa, era stata "costretta" a rompere il vetro per entrare.

"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto, con l’arrivo della stagione estiva, continueranno con la massima assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati", si legge in una nota dell'arma.