Degenera la lite per l'appartamento affittato per le vacanze a Rimini, turista 23enne denunciato

| 13:57 - 16 Agosto 2018

Un 23enne di origine napoletana, in vacanza a Rimini, è stato denunciato nella prima mattinata del 16 agosto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, assieme agli amici, dopo una notte trascorsa nei locali è tornato all'appartamento che ha preso in affitto per il periodo della vacanza in Riviera. Poco dopo è arrivata un'altra comitiva per prendere possesso dell'appartamento, come era stato concordato in precedenza. Tuttavia il 23enne ha dato in escandescenze, prima minacciando i nuovi arrivati, poi chiudendosi in camera. Sono stati i vicini a chiamare i Carabinieri, impauriti per le urla. All'arrivo dei Militari, il 23enne non si è calmato, ma li ha aggrediti, prima di essere riportato alla ragione.