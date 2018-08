Arrestato con la droga dello sballo, francobolli con Lsd e funghi allucinogeni. Vacanza 'stupefacente' per un 21enne

Cronaca

Riccione

| 13:46 - 16 Agosto 2018

In vacanza a Riccione con tre amici, è stato pizzicato con un campionario di stupefacenti. Un 21enne di Correggio, residente in Provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato nel pomeriggio di Ferragosto in un parco della Perla Verde, dopo un controllo operato dai Carabinieri. I Militari hanno notato il gruppo e sono entrati in azione. Tre avevano con loro piccole dosi di stupefacente per uso personale e sono stati segnalati in Prefettura, il 21enne invece è stato trovato in possesso di quattro bustine in cellophane con funghi allucinogeni, tre francobolli con Lsd e hashish, del peso superiore a 4 grammi. Tutta la droga era divisa in dosi: il fatto che fossero più sostanze e anche la somma di denaro che aveva il giovane, un ragazzo disoccupato, ha fatto scattare l'arresto per detenzione ai fini di spaccio. Davanti al giudice, nel processo per direttissima tenutosi giovedì 16 agosto, il 21enne ha negato di essere un pusher e ha sostenuto che la droga fosse tutta per uso personale. L'avvocato difensore Dennis Gori ha ottenuto per il suo assistito un patteggiamento a un anno di reclusione e multa di 2000 euro, con pena sospesa: il giudice ha considerato l'ipotesi di spaccio di lieve entità, altrimenti il 21enne avrebbe ottenuto una condanna molto più pesante.



