FOTO: il ricordo dei Tre Martiri, partecipata commemorazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:29 - 16 Agosto 2018

Con una cerimonia commemorativa la Città di Rimini ha ricordato nel 74° anniversario i suoi tre martiri, Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, che pagarono con la vita il loro desiderio di libertà.

Sono state così deposte a ricordo corone di alloro nella piazza dedicata alle vittime dell'eccidio, in piazza Ferrari e in via Ducale nel corso di una cerimonia aperta dalla banda della Città di Rimini, a cui hanno partecipato i rappresentati delle istituzioni, i rappresentanti dei comuni della provincia di Rimini coi loro gonfaloni, i rappresentanti delle forze armate e delle associazioni partigiane, combattentistiche d’arma con i labari oltre a tanti cittadini riminesi.



Le iniziative a ricordo dei tre martiri proseguiranno in serata alla Corte degli Agostiniani con lo spettacolo organizzato dall'Anpi sezione di Rimini “7Grani - Neve diventeremo” (ore 21.30, ingresso libero), un progetto documentaristico e musicale dedicato alla Memoria e alla Resistenza realizzato e diretto da 7grani. La regia e la realizzazione del documentario “Storia di Rado” è di Mauro Settegrani.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 21 dalla premiazione della ottava edizione del Premio Vincenzo Mascia.

In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo al teatro degli Atti.