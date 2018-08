La leggenda della disco music Leroy Gomez dei Santa Esmeralda sul palco del Mito Club

Eventi

Bellaria Igea Marina

16 Agosto 2018

Giovedì 16 agosto, al mito club di Bellaria Igea Marina, secondo appuntamento del Dance Party 70/80/90 . Dopo il successo della scorsa settimana con Alberto Camerini, si esibirà sul palco del Mito Club l'icona della musica disco Leroy Gomez del gruppo Santa Esmeralda. Fu proprio Gomez, sassofonista di Elton John, a fondare i Santa Esmeralda, pubblicando "Don't let me be misunderstood" con i compositori Nicolas Skorsky e Jean Manuel de Scarano, possessori di una casa discografica indipendente. L'album fu un grande successo internazionale che portò il disco d'oro ai Santa Esmeralda. A "Don't let me be misunderstood" seguì un altro lavoro di notevole successo, "The House of the Rising Sun", pubblicato nel 1978 in cui la maggior parte delle canzoni erano cantate da Jimmy Goings a cui seguirono diversi singoli hits, fra cui "Sevilla Nights", incluso nella colonna sonora del film "Grazie a Dio è venerdì" (Thanks Good It's Friday), che riscosse grande successo, secondo solo alla "Febbre Del Sabato Sera". Nel 2002, Gómez, che aveva girato per anni in tour con una nuova incarnazione del gruppo, ha pubblicato Lay Down My Love, un album di brani inediti, e nel 2004 "Santa Esmeralda - The Greatest Hits", una raccolta di vecchi successi del gruppo ricantati, compresi brani che erano stati interpretati da Goings. Nel 2007 esce l'ultima raccolta ufficiale "Hits Anthology Santa Esmeralda". Apertura alle 21.30.