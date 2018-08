Dal 20 agosto a Rimini cambiano gli orari dell'ufficio Servizi Demografici

Attualità

Rimini

| 12:45 - 16 Agosto 2018

La direzione dei Servizi Demografici comunica che gli uffici Anagrafe, Stato civile, Elettorale di via Marzabotto 25 da lunedì 20 agosto per motivi organizzativi saranno aperti temporaneamente al pubblico nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 12, nella giornata di giovedì dalle ore 8 alle 15, con chiusura nella giornata di sabato

Rimangono invariati sia gli appuntamenti già fissati per il rilascio della carta di identità elettronica, che sono confermati, che l’orario delle sedi delle delegazioni anagrafiche del Centro storico di c.so d’Augusto 152, da lunedì a sabato dalle 8 alle 13; Miramare, piazza Decio Raggi, 2, da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30 (chiusa dal 20 al 24 agosto); Villaggio I Maggio, via Bidente, 1/p, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; Viserba, via Mazzini, 22, lunedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30, martedì e giovedì dalle 15 alle 17.