Arrivato nel febbraio 2017 al canile di Rimini, Zeus ha finalmente trovato una nuova famiglia

Attualità

Rimini

| 12:41 - 16 Agosto 2018

Ci sarà voluto anche del tempo, magari troppo ma anche Zeus, il gigante a quattro zampe buono, ha trovato nei giorni scorsi non solo una casa ma soprattutto una famiglia che gli vuol bene.

“Quanti appelli per lui – raccontano dal canile comunale Stefano Cerni - arrivato in canile nel febbraio 2017 a causa del decesso del proprietario... lo abbiamo descritto, raccontato la sua storia, la sua brutta otite, i progressi dopo l'operazione... ma non abbiamo mai perso la speranza di trovare la famiglia giusta... finalmente è arrivato il giorno, la famiglia perfetta per regalare una nuova vita a Zeus. In questi casi dire solo grazie sembra banale e allora mandiamo un abbraccio enorme da parte di tutto il Canile a Sonia e alla sua famiglia buona vita comune.”

Sì, perché a Zeus non era bastato essere un cane nato 10 anni fa in allevamento con un’ottima genealogia per battere la sfortuna che l’aveva visto entrare in canile a seguito del decesso del suo proprietario. Ci voleva anche un po’ di fortuna per superare il dolore della perdita del proprietario e lo smarrimento per la sua nuova vita non più tra gli affetti domestici ma con tanti compagni in canile. Una fortuna che finalmente è arrivata con l’incontro con Sonia e la sua famiglia, un amore a prima vista, “un’adozione del cuore – dicono dal canile – capace, anche dopo averne vissute tante, ancora d’emozionarci.”