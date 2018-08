Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:24 - 16 Agosto 2018

Incendio nella notte a Bellaria Igea Marina. Un appartamento al piano terra di una villetta di due piani è andato a fuoco. E' successo poco prima delle 2 in via Novara. Sul posto è intervenuto personale dei Vigili del Fuoco che ha soccorso il proprietario e lo ha affidato alle cure del 118. Ancora non sono note le cause delle fiamme.













Immagine di repertorio