Loris Capanna, l'atleta non vedente insegue le Olimpiadi: il sostegno della Croce Verde Novafeltria

| 10:34 - 16 Agosto 2018

Domenica di sport e solidarietà a Maciano, in occasione della gara podistica le “7 borgate macianesi", la Croce Verde di Novafeltria ha donato all’associazione “non ho paura del buio” la somma di 4500 €. Assoluto protagonista della giornata Loris Capanna, atleta non vedente che usufruirà della somma destinata all’acquisto delle attrezzature speciali necessarie ad allenarsi in vista di quello che è il suo grande sogno, Tokyo 2020.

Grande affetto e incoraggiamento manifestato all’atleta forlivese: per l’occasione era presente il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, i soci e il presidente della Croce Verde Luciano Ceccarelli e i ragazzi dell’associazione "non ho paura del buio". Una bellissima giornata di sport e solidarietà, ma sopratutto di grande esempio di come trasformare le vere difficoltà della vita in grandi opportunità