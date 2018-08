Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:14 - 16 Agosto 2018

Un'altra aggressione di cui non si conoscono ancora le cause è avvenuta sempre nella notte tra mercoledì e giovedì a Bellaria. Un 22enne è stato portato in ospedale a Cesena in condizioni serie. E' successo poco prima delle 2 in via Orazio 128. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio legate all'aggressione, è caduto ferendosi gravemente. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e i Carabinieri.