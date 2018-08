Cronaca

Rimini

| 07:08 - 16 Agosto 2018

Un'auto ed una moto si sono scontrate in Viale Vespucci a Rimini. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì poco dopo le 3 all'altezza del civico 85. Ad avere la peggio una ragazza di 18 anni, portata in ospedale a Rimini con il codice di massima gravità. Sul posto per rilievi e soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia Municipale.