Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:03 - 16 Agosto 2018

Un 17enne è stato accoltellato al Beky Bay a Igea Marina. I fatti sono accaduti all'1 e mezza di notte tra mercoledì e giovedì. Il giovane si trova in ospedale a Rimini in condizioni serie. Sono ancora ignoti i motivi dell'aggressione. Sul posto per i soccorsi, i rilievi e le indagini i Carabinieri, un'ambulanza ed un'automedica.