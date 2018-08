Nel dirupo durante gara ciclistica: giovane sammarinese Michael Antonelli in gravi condizioni

Cronaca

Repubblica San Marino

| 19:49 - 15 Agosto 2018

Grave incidente per Michael Antonelli alla Firenze-Viareggio. Durante la corsa, mercoledì mattina 15 agosto, in una curva, in un tratto in discesa che i corridori stavano affrontando ad alta velocità, Antonelli, sammarinese classe 1999, assieme ad altri tre atleti è uscito dalla carreggiata finendo nel precipizio sottostante. L’incidente è avvenuto in località Limestre, sull’Appennino Pistoiese, nel territorio di San Marcello Piteglio (PT).Tutti i corridori coinvolti nella caduta sono stati subito soccorsi dal personale sanitario del 118, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, tutti intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente.

Nella caduta il corrideore sammarinese Antonelli ha riportato purtroppo le consegueze più serie. Le sue condizioni sono subito apparse critiche e grazie all’intervento dell’elicottero Pegaso del 118 è stato trasportato all’Ospedale di Careggi a Firenze dove attualmente è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.