Tanta voglia di divertimento al Beky Bay, sulla spiaggia un revival musica anni '70-'80

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 18:39 - 15 Agosto 2018

Venerdì 17 Agosto appuntamento con "Forever Young" una festa pop-revival all’insegna della musica e del colore con contaminazioni contemporanee. E' un tuffo nel passato con un piede nel presente. Un’esplosione di divertimento in una cornice di memorabilia senza fine. L’invito è una carta telefonica della Sip mentre la scenografia rievoca i mitici anni della disco music già dall’ingresso dove gli euro verranno convertiti in vecchie lire. Tutto intorno oggetti vintage e richiami a cibo, abbigliamento, giochi. Il party inizia con una cena sotto le stelle “in dress code bianco”. Forever Young è il sound degli anni 70-80 con contaminazioni delle hit dell’estate e tutto ciò che rievoca il decennio che ha fatto sognare una generazione. In consolle Paolino Zanetti, Elio e Angelino, incalza la festa Jerry vox. L’ingresso è libero.