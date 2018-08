Maxi pattuglione dei Carabinieri della Perla Verde, fioccano arresti e denunce

Cronaca

Riccione

| 18:37 - 15 Agosto 2018

Nelle ultime ore maxi controlli operati dai Carabinieri di Riccione, coordinati dal Capitano Marco Califano. Sono stati sette gli arresti operati, cinque le persone denunciate: intensa l'attività di contrasto allo spaccio, numerosi furti sventati tra discoteche, supermercati, alberghi. Tra i "predoni" arrestati c'è anche un 21enne magrebino residente a Mantova, nullafacente, fermato dopo aver rubato il borsello a un bagnante in uno stabilimento balneare di viale D'Annunzio a Riccione. Dentro c'erano 250 euro. I Militari, grazie alla descrizione dell'autore del furto, hanno rintracciato il responsabile e lo hanno bloccato nelle vicinanze. Tra i denunciati, nel corso dei controlli stradali che hanno portato all'irrogazione di sanzioni per 2000 euro, ci sono anche due automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcoolica in violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Infine, sono stati segnalati in Prefettura otto assuntori di sostanze stupefacenti trovati in possesso complessivamente di 10 grammi tra hashish e marijuana.