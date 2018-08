Cattolica, in poche ore tre pusher scoperti: due gestivano bar, stupefacenti venduti con brioches e caffè

Cronaca

Cattolica

| 18:29 - 15 Agosto 2018

Importanti risultati conseguiti, nelle ultime ore, dalla Compagnia Carabinieri di Riccione nell'ambito del contrasto allo spaccio di droga. In primis sono finiti in manette due napoletani domiciliati a Cattolica, di 22 e 27 anni, gestori di un bar che ai loro clienti fornivano anche un servizio extra: stupefacenti, venduti assieme a caffè e brioches. Dopo un servizio di osservazione, i Carabinieri sono entrati in azione, recuperando 30 grammi di marijuana, cinque grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette e 13 grammi di hashish, tutti suddivisi in dosi per lo spaccio. Una brillante operazione affiancata anche dall'arresto di un altro spacciatore, un 18enne rumeno residente sempre a Cattolica, sorpreso sul lungomare della "Regina" mentre cedeva poco più di un grammo di hashish a un giovane. Il pusher, prima di essere arrestato, ha cercato la fuga, colpendo a pugni un Militare, senza ferirlo. Un quarto soggetto, uno spacciatore 30enne romano a sua volta residente a Cattolica, è finito in carcere per aggravamento della misura cautelare disposta sul suo capo, in seguito a numerose violazioni degli arresti domiciliari.