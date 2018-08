Borseggiatori scatenati in discoteca a Misano, a caccia di portafogli e cellulari: arrestati

Cronaca

Misano Adriatico

| 18:17 - 15 Agosto 2018

Nella notte tra il 14 e il 15 agosto i Carabinieri di Riccione hanno arrestato in una discoteca di Misano Adriatico due soggetti: un 30enne campano, residente a Giugliano, e un 24enne senegalese, residente a Bologna. Il primo è stato visto dal personale addetto alla sicurezza del locale e dai Carabinieri mentre cercava di rubare un telefono cellulare dalla tasca di un 21enne di Roma. Il borseggiatore stava agendo con grande perizia per non farsi scoprire dal malcapitato, ma i suoi movimenti sospetti sono stati notati da chi vigilava sulla sicurezza degli avventori della discoteca. Il 30enne è finito in manette, così come un 24enne senegalese, sorpreso mentre rovistava all'interno della borsa di una 23enne turista di Città di Castello, con l'intento di rubarle portafoglio e telefono cellulare.