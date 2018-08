Cronaca

Riccione

| 18:07 - 15 Agosto 2018

Un 17enne riccionese è stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato, dopo essersi introdotto in un hotel del lungomare di Riccione. Il giovane era entrato in alcune camere per fare razzia, rubando vestiti e denaro contante per circa 200 euro. Il bottino lo ha nascosto nello zaino che aveva con sé. Tutto quanto prelevato nelle camere è stato recuperato e restituito ai proprietari.