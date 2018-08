Cronaca

Riccione

| 18:03 - 15 Agosto 2018

Una 54enne di origine tedesca, residente a Riccione, è stata denunciata dai Carabinieri per furto. La donna, che abita in un condominio, è andata a far visita a una vicina. Ha notato il portafoglio incustodito e approfittando di un momento di distrazione della proprietaria, lo ha preso con sé e nascosto. All'interno c'erano 400 euro, soldi che sono stati poi restituiti alla legittima proprietaria, dopo l'intervento dei Carabinieri.