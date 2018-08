FOTO: Rimini, il saluto di Ferragosto di Prefetto e Questore alle forze dell'ordine

Attualità

Rimini

| 15:45 - 15 Agosto 2018

Ferragosto dalle condizioni climatiche non proprio estive, con vento, rovesci di pioggia e poco sole. Ma per Rimini è stata ugualmente una giornata di festa, per turisti e cittadini, in piena sicurezza grazie all'impegno delle forze dell'ordine. A loro hanno voluto fare un simbolico augurio il Prefetto Alessandra Camporota, il Questore Maurizio Improta e il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi. Presenti ovviamente tutti i Comandanti e i rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale, assieme all'Assessore alla Municipale Jamil Sadegholvaad.