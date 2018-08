Una corsa estrema in mezzo alla natura 'selvaggia' dell'Alta Valconca: la sfida di centinaia di runners

Sport

15 Agosto 2018

Saranno oltre un centinaio i runners, provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero che prenderanno il via sabato 18 agosto nel "Duro Trail", una corsa estrema in mezzo la natura selvaggia ed incontaminata dell'Alta Valconca sulle orme delle Volpi e dei Lupi con partenza da Mercatino Conca alle ore 18.00 nell'ambito della Sagra del Raviolo.

Il "Duro Trail" è la novità del 2018, piombata come un uragano nel mondo degli eco trail running, che ha suscitato grande interesse fra gli appassionati di Trail Runners che non temono nulla. Un appuntamento epico che si dipanerà su sentieri, riaperti appositamente per questa edizione Zero di "Duro Trail" con un dislivelli altimetrici degni di una Sky Race.

Un percorso di 21 chilometri che da Mercatino Conca si dipanerà sul fiume Conca, sui sentieri vergini che porteranno i runners attraverso passaggi suggestivi a Case Schiavi, alla scalata al Castello di Monte Atavelio, sul Sentiero della Sapienza, sul Monte San Lorenzo e l'Osservatorio Astronomico poi giù in picchiata verso le località di Caramella, Colombaio e nuovamente su nella vegetazione del Macchione all'ombra del sole prima dell'ambito traguardo di Mercatino Conca a 275 metri s.l.m..

I favoriti al successo nel 1° Eco Trail del Raviolo, organizzato dal Golden Club Rimini in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Mercatino Conca, sono in campo maschile Stefano Chierici, Andrea Rella e Stefano Dominici.

Nel gentil sesso sono da tener d'occhio la marchigiana Anna Maria Masetti, la veneta Serena Congedo e l'oriunda romagnola Elena Nanu.

La manifestazione, oltre al clou l'Eco Trail del Raviolo di 21 chilometri, prevede anche la 1^ Scalata al Castello di 10 km e la 1^ Camminata di Mercatino Conca di 5 chilometri alla portata di tutti.

Tutti gli iscritti riceveranno come riconoscimento delle Calze tecniche da Running "Positive Run" - "We Golden". Saranno premiati i primi 3 assoluti uomini e donne ed i primi 3 di ciascuna e le società più numerose. Programma, regolamento ed iscrizioni on line su www.goldenclubrimini.it

