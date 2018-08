FOTO: ferragosto di visite per il Sindaco di Riccione Renata Tosi, le 'tappe' del suo tour

Attualità

Riccione

| 15:12 - 15 Agosto 2018

Ferragosto con le forze dell'ordine per il sindaco Renata Tosi. Una mattinata dedicata a visitare il comando della Polizia Intercomunale di Polizia Municipale di Riccione dove il sindaco si è soffermata con il Comandante Pierpaolo Marullo e gli operatori della sala operativa esprimendo il proprio compiacimento per il lavoro che gli agenti svolgono nell'interesse della città. Il sindaco ha rivolto via radio al personale in servizio gli auguri per lo straordinario impegno quotidiano.

La visita è proseguita al presidio dei Carabinieri in Piazzale Ceccarini con il comandante della Compagnia dei Carabinieri Capitano Marco Califano e il maresciallo Claudio Cacace. Snodo importante per una preziosa e capillare azione di controllo del territorio da parte dell'Arma che, da quest'anno, dispone in via esclusiva di una Jeep Wrangler utilizzata soprattutto per il pattugliamento in spiaggia.

Tappa successiva il centralissimo Piazzale Roma al presidio della Polizia di Stato in stretto collegamento con il presidio attivo nella sede del Comando della Polizia Municipale al Centro Jimmy Monaco.Il sindaco ha portato i suoi saluti all'ispettore capo Roberto Bonifazi e agli uomini della Polizia, presenti anche agenti della Polstrada, ringraziandoli per il costante impegno a garanzia della sicurezza di cittadini e turisti.

Il giro di visite è proseguito all'Ospedale ' Ceccarini' dove al reparto di Pronto Soccorso erano presenti il direttore generale Ausl Romagna Marcello Tonini e il primario di pronto soccorso facente funzioni Mauro Fallani. Il primo cittadino ha ringraziato medici e infermieri in servizio per il delicato e vitale lavoro dedicato alle urgenze ed emergenze sanitarie.

La mattinata si è conclusa con un doveroso saluto, presso il Club Nautico, al Comandante dell'Ufficio Marittimo Antonio Marinelli e ai suoi uomini che, anche e soprattutto nelle giornate di festa, non allentano l'attenzione verso il territorio garantendo la sicurezza dei natanti.