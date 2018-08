Lanciano pietre verso i bagnanti del parco acquatico di Rivabella, sfiorata tragedia

Cronaca

Rimini

| 13:49 - 15 Agosto 2018

Hanno lanciato pietre di porfido e mattoni verso un parco acquatico di Rivabella, a Rimini, rischiando di colpire gli ospiti della struttura - una quindicina in quel momento - che stavano facendo il bagno. Protagonista della vicenda andata in scena l'altra sera - e riportata dall'edizione locale de 'Il Resto del Carlino - un gruppo di ragazzini: le pietre lanciate da dietro una siepe sono finite in parte sulle sdraio e sulle sedie di plastica a bordo piscina sfiorando i clienti. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri di Viserba dai titolari del parco. I lanci sono stati due. Dalle riprese delle videocamere di sicurezza - scrive il quotidiano - sembra che il gruppetto fosse composto da quattro o cinque ragazzini. Sempre a Rimini, alla fine di luglio, era stato segnalato il lancio da una terrazza di un albergo, a Torre Pedrera, di grossi sassi in strada, in direzione del Lungomare rischiando di colpire i passanti.