Cattolica: il maltempo fa saltare i fuochi d'artificio, confermato concerto Roxy Bar

Attualità

Cattolica

| 13:35 - 15 Agosto 2018

E' stato rinviato a Venerdì 17 Agosto lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata di Ferragosto a Cattolica. "Lo spettacolo pirotecnico di Cattolica è molto importante e complesso, prevede una quantità e varietà di fuochi molto grande. L'azienda che realizza lo spettacolo, viste le condizioni meteo attuali e quelle previste in serata, considerata l'intensità e la direzione del

vento oltre alle possibili raffiche previste, ha deciso in accordo con l'amministrazione di rinviare lo spettacolo alla serata di Venerdì 17 Agosto", si legge in una nota del Comune di Cattolica. Alle 21:00 in piazza I° Maggio resta confermato l'evento musicale dei "Roxy Bar", cover band tribute del grande Vasco Rossi.