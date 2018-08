Il 'tesoro' nascosto da otto transessuali, frutto di furti ai clienti: denaro, orologi e smartphone per 35.000 euro

Cronaca

Rimini

| 13:31 - 15 Agosto 2018

Come disposto dal Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Giuseppe Sportelli, proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, attività finalizzate alla prevenzione dei reati ed al contrasto della varie forme di degrado urbano, ulteriormente intensificati grazie ai rinforzi inviati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. A cavallo del Ferragosto, i Carabinieri della Stazione di Miramare, a seguito delle segnalazioni giunte dai cittadini di Marebello, Miramare e Rivazzura, hanno ulteriormente alzato l’attenzione sul fenomeno della prostituzione nel centro urbano, ponendo in essere un altro servizio di controllo specifico. Nel corso della notte sono stati identificate 23 persone, uomini e donne originari principalmente dell’est Europa e del Sud America, che, per atteggiamento ed abbigliamento, erano dediti alla prostituzione in strada.





Nell’ambito di tali controlli, nel corso della notte sono stati inoltre denunciati per il reato di ricettazione otto cittadini peruviani, di età compresa tra i 20 ed i 44 anni, ormai da anni stabilmente residenti in Italia. In particolare i Carabinieri, d’intesa con la locale Autorità Giudiziaria, hanno eseguito la perquisizione dell’abitazione in uso agli otto, a Bellariva, rinvenendo varia merce del valore di oltre 35mila euro, di cui i soggetti non erano in grado di dimostrare la provenienza, ritenuta provento di furti probabilmente ai danni degli stessi clienti. Oltre alla somma contante di circa 9 mila, i militari hanno rinvenuto, nei vari locali dell’appartamento, debitamente custodite in delle cassettine metalliche, 4 orologi di pregio, 6 smartphone di ultima generazione, 31 monili in oro ed argento di varia natura, principalmente anelli e catenine, oltre a 5 dollari canadesi e 70 franchi svizzeri.

La refurtiva in questione è stata sottoposta a sequestro in attesa di individuare i legittimi proprietari.

"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati", si legge in una nota dell'Arma.