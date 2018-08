Calcio, Verucchio sfida in amichevole il Pietracuta dell'ex Gianni Fratti

Sport

VillaVerucchio

| 12:52 - 15 Agosto 2018

Giovedì 16 agosto alle 20, allo stadio Comunale di Villa Verucchio, la formazione di casa sfida in amichevole il Pietracuta dell'ex Gianni Fratti. I rossoblu hanno brillato nel precampionato, superando 4-1 la Marignanese e perdendo di misura, 1-0, sul campo della Fya Riccione. Terzo impegno amichevole per i ragazzi di Fregnani è stato un triangolare con Cailungo e San Clemente. Vinta ai rigori la prima partita, finita in parità dopo 45 minuti, è stato proprio Fratti a segnare il gol che ha permesso ai rossoblu di superare il San Clemente. Il Verucchio a inizio mese ha invece affrontato il Rimini, venendo sconfitto per 4-0. I rosanero di mister Nicolini hanno inserito diversi giocatori nuovi in organico, tra i quali Campidelli, Tellinai e Kabbori.