Riccione, estate in musica: arrivano i Mash Machine e i loro strepitosi 'mash-up'

Eventi

Riccione

| 10:25 - 15 Agosto 2018

Giovedì 16 Agosto ore 21.30 Mash Machine in concerto gratuito ai Giardini Dell'alba, Viale Dante - Riccione. L'evento più atteso dell'estate di Riccione Alba è finalmente arrivato con la spettacolare performance dei Mash Machine. La band, fondata nel 2006, è capitanata da Danny Losito, mitico cantante e produttore, Disco di Platino con il brano “Found Love” a nome Double Dee nel 1990 e nel 2004 a Sanremo con il brano “Single” (presentato con le Las Ketchup). I Mash si muovono attraverso vari generi, creando continui mash-up fra pezzi presi dal grande repertorio black dei '70 e '80, dalla musica italiana e dalla dance. Al basso Cico Cicognani, sicuramente uno dei più grandi bassisti ora in circolazione in Italia, che si muove con disinvoltura dal jazz al funk più spinto. Ha contribuito a creare il gruppo dei Jestofunk official webside, ha suonato con tutte le più grandi pop-star italiane ed ha accompagnato in tour la divina Whitney Houston. Alla batteria la drum machine Matteo Monti, puntuale come un orologio, ha suonato con Cesare Cremonini, Mario Biondi, Gem Boy, Cristina D'Avena, Percussion Voyager e More. Agli effetti Mattia Dallara aka Matta Rhymast che lavora stabilmente con Mario Biondi.