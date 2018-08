Tornano i programmi del lunedì di calcio di Vga TeleRimini a cura di Daniele Manuelli

Sport

Rimini

| 07:59 - 15 Agosto 2018

L´incertezza regna sulla partenza del campionato di Serie C, ma non in tv, dove a partire da lunedì 3 settembre tornerà il consueto appuntamento sportivo con “SportUp”, il contenitore dedicato al Rimini Calcio, in onda in prima serata dalle ore 20:45 su Vga TeleRimini (canale 86) e in replica su 7Gold. Dibattiti, curiosità approfondimenti, inchieste, servizi e interviste.

Al timone della trasmissione il giornalista Daniele Manuelli, affiancato da Valentina Violini. Il programma giunto alla sua settima edizione, punterà su linguaggio e ritmo veloci, sulla qualità giornalistica di Daniele Manuelli, Giorgia Bertozzi e Cristiano Cerbara; sull'apporto qualitativo dell’opinionista Emanuele Pironi e sul commento tecnico di Massimo Zanini. Inoltre, essendo divenuto col tempo un punto di riferimento per gli appassionati di calcio e non solo, lo studio sarà teatro per addetti ai lavori ma anche per tifosi e protagonisti del mondo riminese e biancorosso. Non mancherà nel commento del weekend calcistico un’immancabile dose di ironia associata alla vena polemica mantenendo nel contempo sempre vivo il senso di divertimento e di obiettività giornalistica che sta alla base dello sport più amato dagli italiani.

Oltre al campionato di serie C, ripartono quasi tutti i campionati minori. Dalle ore 19:55 di lunedì 3 settembre (in onda sempre su Vga TeleRimini e in replica su 7Gold) al via anche “Calcio di Rigore”, il format dedicato al calcio locale emiliano-romagnolo e a quello marchigiano. Sintesi, approfondimenti, dibattiti e relative curiosità. Ospiti in studio per analizzare tutti i tornei dall’Eccellenza alla Prima Categoria Romagna con una finestra dedicata alla Promozione Marchigiana e alla serie D.

Al timone della trasmissione -per il quarto anno consecutivo - il giornalista Daniele Manuelli, affiancato nelle vesti di opinionista fisso da Giacomo Alpini e in due appuntamenti al mese da Renzo Baldisserri.

Nuovo format. Infine, a partire dal 6 settembre, ogni giovedì sera in prima serata alle 20:30 su TeleRimini (ch 86) e in replica su 7Gold appuntamento fisso con la new entry “Fase di Crescita”; il focus dedicato alla crescita dei ragazzi attraverso lo sport. Il programma a cura di Daniele Manuelli sarà un vero approfondimento sul settore giovanile delle varie squadre emiliano-romagnole, con qualche apparizione nella Marche, in Abruzzo e in Molise. Previsto l’intervento tecnico di alcuni allenatori specializzati nel settore e di nutrizionisti che ci aiuteranno a capire la fase di crescita dei ragazzi e la cura della propria alimentazione: “un format - spiega Daniele Manuelli - nato quattro anni fa con la collega Veronica Lisotti che si sviluppò in 15 puntate di rilievo, riproposto a distanza di anni con l’obiettivo di dare ulteriore visibilità alle realtà locali e non solo”.