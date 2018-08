L'ex calciatore e campione del mondo Materazzi a San Patrignano: 'salvato dalla passione per il calcio'

Attualità

Coriano

07:57 - 15 Agosto 2018

Il campione del mondo della Nazionale italiana del 2006 Marco 'Matrix' Materazzi ha visitato San Patrignano, nella giornata di martedì, accompagnato da suo figlio di 16 anni. Una visita che ha raggiunto il cuore dei ragazzi che hanno potuto condividere le loro storie di faticosa rinascita con un grande calciatore ma soprattutto con un grande uomo. "Io sono stato salvato dalla passione per il calcio, ma se le cose fossero andate diversamente, avrei potuto essere uno di questi ragazzi.

"Oggi sono padre e ho voluto portare qui uno dei miei figli per fargli capire cosa vuol dire fare la scelta giusta nella vita. Mi avete fatto voi un regalo bellissimo. Auguro a tutti i ragazzi di trovare la loro strada e la loro passione".

Marco è arrivato in mattinata e ha avuto modo di visitare la struttura e diversi settori: la cantina, la tessitura, le stalle, per poi fermarsi a pranzo insieme ai 1.400 ragazzi della comunità che lo hanno accolto in sala con un caloroso applauso. Marco ha firmato autografi e fatto foto, attento ad ascoltare le storie dei ragazzi.

Nel pomeriggio ha incontrato la rappresentativa della squadra di calcio di sanpa.