Calcio 2a Cat: Perticara, serata di presentazione con sfilata di moda. Balducci è il nuovo portiere

Sport

Perticara

| 07:51 - 15 Agosto 2018

Tradizionale vernissage estivo per il Perticara Calcio, formazione iscritta al Campionato di Seconda Categoria. Giovedì 16 agosto in piazza Matteotti, a partire dalle 21, la formazione gialloblu si presenterà davanti a tifosi, appassionati e cittadini, in una serata che coniugherà calcio e spettacolo. Ci sarà infatti una sfilata di moda, curata da Pane&Cioccolata Novafeltria e da Amelie' Novafeltria, in collaborazione con Clarissa Acconciature. La scenografia sarà curata da Antonella piante e fiori di Perticara. Ad animare la presentazione anche la musica di Pigi di Radio Bruno, da anni protagonista in consolle nei migliori locali e regista delle tramissioni radiofoniche della nota emittente, la numero 1 per ascolti in Emilia Romagna.



Sul palco, tra i giocatori, ci sarà anche il neoacquisto Alessandro Balducci, giovane portiere classe '99 in arrivo dal Pietracuta. "Sono molto contento di essere arrivato qua a Perticara, i miei amici mi hanno parlato molto bene della società, sia dal punto di vista dei tifosi che dal punto di vista dell'organizzazione societaria", ha detto l'estremo difensore all'ufficio stampa del Perticara.