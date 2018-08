Novafeltria, torna il Memorial Sebastiani: triangolare di calcio ed esibizioni giovani calciatori

Sport

Novafeltria

| 07:52 - 15 Agosto 2018

Una domenica di sport al Comunale di Novafeltria, il 19 agosto, per la sesta edizione del memorial Sebastiani. Da sei anni viene organizzato questo appuntamento, un triangolare di calcio, per ricordare Filippo Sebastiani, ex giocatore gialloblu scomparso tragicamente in un incidente stradale. Una serata di forti emozioni per la famiglia e per il fratello di Filippo, Eugenio, quest'anno tornato a vestire la maglia gialloblu dopo l'ottima stagione con il Pietracuta nel girone D di Promozione. Il Novafeltria, alle 20, scenderà in campo nella prima partita, avversaria la propria formazione Juniores. Come da regola per i triangolari, la perdente della prima partita affronterà nella seconda gara la terza formazione impegnata, quella formata dagli amici di Filippo. Il torneo proseguirà alle 21.30 circa con la sfida finale. A seguire le premiazioni. Prima del triangolare ci sarà però un altro momento che coinvolgerà il settore giovanile, con esibizione dei giovani calciatori che prenderà il via alle 17.30 per proseguire fino alle 19.30. Il ricavato della serata sarà impiegato dalla società di casa per migliorare l'attività del proprio settore giovanile.