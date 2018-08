Sesso con il trans su una panchina del parco, di mattina e davanti alle famiglie: turista arrestato

Cronaca

Rimini

| 07:28 - 15 Agosto 2018

Consumano un rapporto orale di mattina, al parco Vittime delle Foibe di Rimini, davanti a bambini e famiglie. Come riporta il Corriere Romagna, in manette per atti osceni in luogo pubblico sono finiti un 53enne turista di Firenze e un transessuale brasiliano di 50. I due hanno scelto di consumare il rapporto su una panchina, in un luogo non appartato, intorno alle 10 di martedì: i Carabinieri, chiamati da un avvocato che aveva scelto il parco per una passeggiata con il proprio cane, sono intervenuti e hanno arrestato i due, dopo averli identificati.