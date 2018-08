Anziana in bici attraversa via della Fiera e viene centrata da una moto: è grave

Cronaca

Rimini

07:23 - 15 Agosto 2018

Momenti di paura nel primo pomeriggio di martedì in via della Fiera, all'incrocio con via del Centino. Un'anziana in sella alla propria bicicletta è stata investita da un motociclista che stava percorrendo via della Fiera in direzione mare, mentre la signora stava attraversando la stessa strada per imboccare via del Centino. L'impatto ha scaraventato l'anziana ciclista in terra, mentre il guidatore della moto, un Ducati Monster, a sua volta è caduto a terra. Ad avere la peggio la donna, portata in ambulanza all'ospedale Infermi di Rimini e poi al Bufalini di Cesena con l'elisoccorso. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale. Foto di repertorio