Sabato 18 riapre Fermata Est. Spadazzi: 'Il locale ha avuto un gran successo, vogliamo consolidarlo'

Eventi

Rimini

| 12:40 - 15 Agosto 2018

Segnatevi sul calendario questa data: sabato 18 agosto ore 18. E’ il giorno di apertura, o meglio, di riapertura di Fermata Est, il ristorante-pub-birreria di via Circonvallazione Meridionale 41 a Rimini. Ha chiuso il 18 giugno per la pausa estiva, due mesi fa, dopo l’inaugurazione del 20 dicembre. Sei mesi a tutta birra. Un successo. L’ultima traccia di Fermata Est è stata alla Molto Street Parade del 30 giugno con un truck di beverage targato Warsteiner, un esordio alla manifestazione che quest’anno ha visto Fedez tra i protagonisti, andato a gonfie vele, assicura l’amministratore unico Lorenzo Spadazzi (nella foto copertina).

Spadazzi, che novità ci saranno a Fermata Est per il prossimo autunno e inverno?

“Puntiamo sulla continuità, prodotto che vince non si cambia, mi viene da dire. Immutato anche lo staff che è lo stesso del Giardino, bravo e collaudato, più di trenta persone che danno l’anima e che sono il punto di forza. Uno dei due soci, Gianmaria Giorgetti (l’altro è Federico Franchi) è un mastro panificatore d’eccellenza, un leader della panificazione a livello nazionale. Se le nostre pizze e i panini degli hamburger con carne di prima scelta sono una prelibatezza di cui andiamo fieri è merito suo. Il menù sarà lo stesso, per la birra c’è l’imbarazzo della scelta: ne abbiamo 12 tipi”.

L’estate è ancora nel pieno. Non era il caso di aspettare settembre per riaprire?

“C’è un po’ di nostalgia, la voglia di tornare a respirare quella che è un po’ l’aria di casa nostra, il centro della città. E poi abbiamo l’importante appuntamento del Meeting che richiama tanta gente. Il nostro obiettivo è consolidare il successo dell’inverno 2018, per certi versi inatteso. Non deluderemo i nostri tantissimi amici”.

Sono previsti appuntamenti particolari?

“Stiamo pensando a un cartellone per le serate di mercoledì, venerdì e sabato con appuntamenti di dj e musica dal vivo come è stato fatto al Giardino con uno strepitoso successo. Saremo aperti tutta la settimana”.

A proposito del Giardino sul Lungomare Tintori, com’è andata l’estate?

“Straordinaria nonostante qualche bizza del tempo a giugno e a luglio e tuttora stiamo andando molto forte. Faccio una battuta: non abbiamo accusato la crisi del settimo anno. La musica coi dj, gli affermati artisti locali tra cui la Banda Bucolica, Filippo Malatesta, i Rangzen, hanno reso le serate allegre e frizzanti”.

Il Giardino è molto presente sui social. Quanto hanno inciso sul vostro successo?

“Sono importantissimi, ci hanno permesso di allargare sempre di più il ventaglio dei nostri clienti e di farci seguire proponendo il dettagliato calendario degli eventi”.



Nella foto gallery: il Giardino affollato e lo staff