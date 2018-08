Calcio, il Cesena fa doppietta contro la Nazionale di San Marino: i gol di Alessandro e Ricciardo

Sport

Cesena

| 21:26 - 14 Agosto 2018

Vigilia ferragostana in campo per la Nazionale di San Marino che – agli ordini di Franco Varrella – ha affrontato nel pomeriggio di oggi il nuovo Cesena FC, sorto dalle ceneri del fallito AC Cesena e pronto a ripartire dalla Serie D per andare a caccia del posto che – storicamente accertato – gli compete.

Si gioca al centro sportivo “Romagna Centro” di Martorano, letteralmente preso d’assalto dache hanno definito un contorno spettacolare ad un incontro formalmente amichevole. In realtà in campo entrambe le formazioni non si risparmiano ed il primo a farne le spese è, la cui partita dura appena otto minuti: tanto è trascorso dal fischio d’inizio quando Cola interviene da tergo sulla punta del Tropical Coriano, abbassatosi per dar respiro alla manovra. Al suo posto tocca subito a Nicolò Angelini.Termina il test col. La prima rete di Alessandro su punizione dal limite: traiettoria imprendibile per Zavoli, che muore all’incrocio dei pali con l’estremo difensore della Libertas che può solo sfiorare. Al 78' raddoppio di Ricciardo che sfrutta alla perfezione un passaggio filtranteWest Astuti (dal 46‘ Passanitti); Poggi (dal 46’ Zamagni), Cola (dal 74’ Corvino), Stikas, Valeri (dal 46’ Bisoli); Tola (dal 66’ Biondini), De Feudis (dal 46’ Andreoli), Gori; Capellini (dal 67’ Ricciardo); Casadei (dal 46’ Darboe), Alessandro (dal 46’ Pastorelli). All. Angelini

NAZIONALE DI SAN MARINO (5-4-1) Zavoli; Ma. Battistini (dal 67’ Lunadei), Cesarini (dal 42’ F. Vitaioli), Palazzi (dal 67’ Brolli), Brolli (dal 46’ Biordi), Grandoni (dal 67’ Rinaldi); Tomassini (dal 67’ Mi. Battistini), Lunadei (dal 46’ Golinucci), Giardi (dal 67’ Censoni), Rinaldi (dal 46’ Hirsch); M. Vitaioli (dal 9’ N. Angelini). A disp: Benedettini. All. Varrella

Arbitro: Massimo Gregori di Cesena

Assistenti: Massimo Zoffoli e Giovanbattista Ricchello di Cesena

Marcatori: 25’ Alessandro, 78’ Ricciardo