Calcio, Rimini-Imolese di Coppa Italia si gioca a Forlì domenica 19 (ore 20,30). Dirige Angelucci

| 17:43 - 14 Agosto 2018

L’incontro Rimini-Imolese, valido per il secondo turno della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C, si disputerà domenica 19 agosto allo stadio “Morgagni” di Forlì con inizio alle ore 20.30.

Il Rimini F. C. ringrazia la Prefettura e la Questura di Forlì, l’Imolese Calcio e il Forlì Calcio per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell’organizzazione dell’evento. L’arbitro del match è Luca Angelucci di Foligno. Assistenti: Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro.

Cicarevic è sulla via del recupero, ma domenica sarà probabilmente ancora assente. Mercoledì, giorno di Ferragosto, riposo.