Cattolica, in pochi giorni trovate dieci carcasse di germani reali nel porto. Non si esclude avvelenamento

Cronaca

Cattolica

| 17:12 - 14 Agosto 2018

Martedì mattina i Carabinieri Forestali di Morciano di Romagna sono intervenuti presso il porto di Cattolica, a seguito delle segnalazioni relative al ritrovamento di quattro carcasse di uccelli che galleggiavano nel porto canale e nella darsena di Cattolica. Si è trattato di germani reali: non è il primo ritrovamento, già lo scorso 9 agosto i Carabinieri Forestali avevano recuperato sei esemplari morti. Le operazioni sono state eseguite con la collaborazione del Servizio Veterinario e della Capitaneria di Porto: le carcasse sono state inviate all’Istituto Zooprofilattico di Forlì per verificare se gli anatidi siano stati, volutamente o accidentalmente, avvelenati o comunque verificare le cause della moria. Alcune colonie di germani reali sono presenti nei terreni lungo il corso del torrente Tavollo, dove sono presenti colonie, con lo scopo di individuare la presenza di esche avvelenate o di trattamenti chimici che potrebbero aver determinato la moria.

Il Gruppo CC Forestale di Rimini coglie l’occasione per “ricordare a tutti i cittadini e ai componenti delle associazioni ambientaliste e di protezione degli animali, che qualsiasi moria o presunto avvelenamento di uccelli, pesci e mammiferi selvatici o da compagnia deve essere immediatamente segnalato ai Carabinieri Forestali ai numeri di emergenza 112 o 1515 e al Servizio Veterinario così come la presenza di presunti bocconi avvelenati. Importanti sono in questo contesto anche le segnalazioni di situazioni o persone sospette che saranno vagliate e verificate con attenzione dai militari della specialità forestale.

Si ricorda infatti che, a livello regionale, è presente una banca dati degli avvelenamenti di animali che viene implementata e gestita in collaborazione dai Carabinieri Forestali e dal Servizio Veterinario; affinché tale banca dati risulti un efficace strumento di indagine è necessario che tutti i casi noti vengano segnalati e descritti”.