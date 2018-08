Rimini Calcio, domenica la seconda gara di Coppa Italia: con l'Imolese si gioca a Forlì

Sport

Rimini

| 16:37 - 14 Agosto 2018

Domenica 19 agosto secondo impegno ufficiale per il Rimini Calcio, che sfiderà l'Imolese, gara valevole per la seconda giornata della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C. Fischio d'inizio alle 20.30 allo stadio Morgagni di Forlì. Il Rimini, società ospitante dell'incontro, "coglie l’occasione per ringraziare la Prefettura e la Questura di Forlì, l’Imolese Calcio e il Forlì Calcio per la disponibilità e la collaborazione dimostrate nell’organizzazione dell’evento". Nella prima giornata, i biancorossi erano stati sconfitti 1-0 dal Ravenna.