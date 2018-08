Santarcangelo, dopo il ferragosto arte e musica protagoniste dell'evento 'I denti mancanti'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 16:03 - 14 Agosto 2018

Venerdì 17 e sabato 18 agosto, torna la quinta edizione de ‘I Denti Mancanti’, arte, musica, esibizioni e suggestioni a Santarcangelo. Le due serate coinvolgeranno l’intero centro storico a partire dalle ore 20 fino alle ore 24, con oltre 15 artisti che si esibiranno con un unico scopo, per questa edizione: andare fuori tema.

‘Fuori tema’ significa in questo caso ‘deviare’, concedersi la libertà di insolite espressioni artistiche, libertà di unire le dissonanze, libertà di nuovi connubi emozionali… deviare dal prevedibile verso l’emozionante che solo la performance artistica regala a chi osi essere libero.

I protagonisti della serata di venerdì 17 agosto sono Alessandro Ciacci e Raymond Solfanelli con la loro Stand Up Comedy Live, Le Miniatures di Caterina Nanni, Il Latin and Blues della Piccola Orchestra Orientabile, Modalità Rap con Alfre D + Polly + Lexotan, Morris Joy e la sua giocoleria, lo swing della Rimini Swing Aviators, lI pane del perdono di Remo e Pietro Vigorelli con Filippo Sorcinelli, il Gruppo l’OttoNarrante fra parole e bellezza, i disegni insoliti ‘Daikin’ di Pironi Andrea, La Grotta Sacra dj set, lettura tarocchi Jodorowsky e degustazioni insolite a cura di Anna Magnani, le installazioni in carta ‘Homo sapiens sapiens’ di Zerokid Zorokid74 Zoroel e quelle in legno di Rokibshwodagor ‘Dalla Terra’.

Durante la due giorni, i #NonLuoghi di Valentina Brocculi trasformano le vie del borgo in una mostra fotografica itinerante, dalla vecchia pescheria al campanone.

Sabato 18 agosto si continua a ‘deviare’ dal solito con La Storia Perfetta di Roberto Mercadini, Il filo di parole di Annalisa Teodorani, Il viaggio sonoro di Fabio Mina e Marco Zanotti e infine ‘Ascolta Sorseggia e Muovi i Piedi’ a cura di Luca Pasteris e Birra Riminese.



Venerdì 17 agosto dalle 20 alle 24 nelle vie e nelle piazze del centro si terrà anche il Mercatino dei Denti Mancanti.

La manifestazione “I Denti mancanti” rientra nell’ambito della rassegna di eventi “Estate Viva Santarcangelo, ed è organizzata da F.lli Dalton Eventi, con il patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna, in collaborazione con Pro Loco Santarcangelo, Borgo Est, Ora d’Aria, Gelateria Fresh MaVI.