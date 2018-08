Ruba due zaini al bagno 106 di Rimini, inseguito dal bagnino e poi arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:48 - 14 Agosto 2018

Lunedì pomeriggio un 29enne originario di Israele è stato arrestato dai Carabinieri, per il reato di furto aggravato. L'uomo è stato visto mentre si aggirava tra gli ombrelloni dello stabilimento balneare 106: approfittando dell'assenza dei turisti, in mare per il bagno, ha rubato due zaini. Il bagnino, che lo aveva visto a mani vuote all'arrivo in spiaggia, ha capito che aveva rubato i due zaini e lo ha inseguito, mentre chiamava il 112. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente con i nuovi scooter Quooder a quattro ruote, hanno bloccato il ladro durante la fuga. Processato per direttissima, il 29enne è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Il giudice ha anche disposto il divieto di dimora nel Comune di Rimini.