Sorpreso a spacciare sul lungomare Pinzon a Bellaria, aveva anche una banconota falsa da 100 euro

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:45 - 14 Agosto 2018

Nella notte tra lunedì e martedì i Carabinieri di Bellaria hanno arrestato un 40enne originario della Provincia di Forlì-Cesena, da anni residente a Bellaria Igea Marina, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato sorpreso in località Igea Marina, in un parcheggio del lungomare Pinzon, mentre cedeva mezzo grammo di hashish a un giovane riminese, in cambio di 10 euro. Con sé aveva circa 4 grammi della sostanza stupefacente, nonché la somma di 1000 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, e una banconota falsa da 100 euro. E' stato arrestato per spaccio di stupefacenti e dovrà inoltre rispondere di introduzione nello Stato di banconote falsificate. Il 40enne è ai domiciliari in attesa del processo.