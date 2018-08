Bologna Calcio Primavera in ritiro a Sant'Agata, il benvenuto della Croce Verde Novafeltria

Sport

Sant' Agata Feltria

| 14:19 - 14 Agosto 2018

Dopo il Rimini Calcio e la Spal Primavera, anche il Bologna Primavera ha scelto l'Alta Valmarecchia per il ritiro estivo, in preparazione al prossimo campionato di calcio. La formazione allenata dall'ex difensore rossoblu Emanuele Troise è stata accolta da una rappresentanza della Croce Verde Novafeltria. "Diamo il nostro caloroso benvenuto alla primavera del Bologna calcio che da Bologna, una città a noi molto cara, è arrivata nella nostra splendida Valmarecchia. Grazie per averci scelto per il vostro ritiro e buon allenamento", si legge in una nota della Croce Verde.