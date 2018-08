Gli eroi di Dragonball Goku e Vegeta protagonisti di un divertente pomeriggio ad Aquafan

Attualità

Riccione

| 13:51 - 14 Agosto 2018

Dragon Ball Super Day in Aquafan. Sabato scorso nel parco acquatico più famoso d’Europa sono arrivati Goku e Vegeta per coinvolgere tutto il pubblico in una Super Onda energetica di gruppo.

Al grido Kame – Hame – Ha si è fatta la storia a Riccione: i protagonisti di uno dei cartoni animati più seguiti al mondo da oltre 30 anni, hanno invitato gli ospiti di Aquafan a trasformarsi in veri Super Sayan, con tanto di capelli dritti blu, in Piscina Onde. Bambini ma anche adulti sono stati coinvolti nel rito collettivo più divertente di inizio agosto ad Aquafan.





Goku e Vegeta poi hanno posato per selfie e incontrato fan in tutto il parco. Mentre alla Walky Cup nel super village di Dragon Ball ci sono stati per tutta la giornata tornei Bandai di videogame Dragon Ball FighterZ, sfide nell’area dei giocattoli Giochi Preziosi, ma anche letture con Comics Star Comics, ruota della fortuna con premi, bowling e anche l’angolo per creare i capelli blu o per scambiarsi Lamincard.

Dragon Ball Super è in onda su Boing (canale 40 del DTT) dal lunedì al venerdì alle 22.30.