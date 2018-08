FOTO: 250 persone alla 'Cena in bianco' a Pennabilli, anche turisti francesi e milanesi alla festa

Attualità

Pennabilli

14 Agosto 2018



E' stata un successo, a Pennabilli, la quarta edizione della "Cena in bianco", divertente flash mob culinario organizzato dalla Pro Loco. Rispetto all'anno precedente, sono infatti aumentati i commensali presenti nella serata di lunedì 13 agosto: 250 i posti prenotati alla Pro Loco. Erano presenti tanti cittadini di Pennabilli e dei comuni limitrofi dell'Alta Valmarecchia, ma anche turisti che si trovano in vacanza nel comune riminese: tra loro cittadini milanesi e anche francesi. Una coppia è venuta appositamente da Morciano di Romagna per partecipare alla "Cena in bianco", una grande cena con la piazza che diventa un ristorante a cielo aperto e i commensali rigorosamente vestiti di bianco. Il cibo è stato portato dagli stessi oppure preso 'take away' da alcuni ristoranti o attività che hanno aderito all'iniziativa. Al termine musica e balli con il dj Diego Zerbini e tanto divertimento per tutti: erano presenti coppie di ragazzini minorenni, ma anche ultrasettantenni.



Foto Antonio Piccinini