Cover band di Vasco Rossi protagonista del Ferragosto di Cattolica, show di fuochi d'artificio

| 13:01 - 14 Agosto 2018

Si annuncia una serata di festa per il ferragosto cattolichino, giorno apice della stagione turistica. A partire dalle 21,00 si potrà assistere all'evento musicale dei "Roxy Bar" una cover band tribute del grande Vasco Rossi (Foto dalla pagina Facebook dei "Roxy Bar"). Il gruppo si esibirà in piazza I° Maggio e l'appuntamento è organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Cattolica. A conclusione del concerto, intorno alle 23.00, gli attesi fuochi artificiali di ferragosto proprio nella spiaggia antistante la piazza. Grazie alla posizione centrale, lo spettacolo pirotecnico curato dall'Amministrazione Comunale sarà visibile sia dagli alberghi di levante che quelli di ponente. Il Comune invita cittadini e turisti a questo appuntamento, tra i più suggestivi di tutta l'estate, anche come riconoscimento per quanti scelgono di trascorre l'estate a Cattolica. Per la "Roxy Bar", invece, saliranno sul palco Joe Salvati (Basso), Andrea Amadori (Batteria), Christian Campedelli e Michael Signorotti (Chitarra), Thomas Lisi (Pianoforte e Tastiere), Stefania Pozzi (Cantante/Corista) e Claudio Dell'Aquila (voce). Il 17 agosto, infine, ultimo appuntamento per la sesta edizione della rassegna "Cattolica 80: Noi figli delle stelle" con la “Dino Gnassi Corporation” featuring Tania Cervelleri. Ancora una volta, in queste prossime sere, la piazza I° Maggio si appresterà ad accogliere un folto pubblico per un ferragosto da vera "Regina".