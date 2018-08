Riccione promuove a Ferragosto gli eventi del Natale: ecco l'immagine del design Aldo Drudi

Attualità

Riccione

| 12:58 - 14 Agosto 2018

Dall’estate Beach&Love si rivela il Natale di Riccione e dà appuntamento ai moltissimi ospiti in città in questi giorni invitandoli a tornare a trovarci in inverno, in occasione delle vacanze natalizie.

A partire da questa mattina sono in distribuzione per tutti gli operatori 18.000 cartoline, banner, pannelli, manifesti e materiali per il web con la nuova grafica ideata dal designer Aldo Drudi, una declinazione “invernale” dell’immagine di Beach&Love Spring Summer che ha accompagnato la programmazione della primavera-estate e conduce nella nuova veste al Natale e al Capodanno, con i colori che li contraddistinguono, seppur con elementi - le conchiglie, le onde, le stelle marine – che la mantengono saldamente radicata alla nostra identità di città di mare.

“Abbiamo inaugurato lo scorso anno questo nuovo modo per augurare Buon Ferragosto ai nostri ospiti – dichiara l’assessore al turismo Stefano Caldari – un “save the date” che invita a tornare a Riccione nel periodo natalizio e racconta una città che non si ferma mai, che offre ad ogni stagione occasioni nuove di divertimento e che continua a stupire chi la sceglie. Next in Riccione è un’operazione di fidelizzazione della nostra clientela e un progetto di marketing territoriale, un’azione strategica di promozione e comunicazione di una destinazione dinamica e attrattiva tutto l’anno e, in particolare, è il lancio del “prodotto Natale”, alla cui programmazione stiamo già lavorando da settimane pensando ad un format di due mesi di allestimenti, eventi, animazioni e spettacoli”.