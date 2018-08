Video: terribile scontro tra due scooter sulla Tolemaide, motociclista perde una gamba

Cronaca

Rimini

| 11:10 - 14 Agosto 2018

Due feriti in gravissime condizioni, strada chiusa al traffico per lo scontro, violentissimo, tra due scooter: è accaduto martedì mattina, intorno alle 10.30, sulla Tolemaide poco dopo la rotonda per l'autostrada a Rimini. La strada, è una delle vie di collegamento tra la zona nord e Rimini. L’incidente, sulla cui dinamica e causa stanno lavorando gli agenti della Polstrada, si è verificato all’altezza di via Variano. Probabilmente anche un camion era presente al momento dell'incidente e avrebbe avuto un ruolo nel sinistro. Ad avere la peggio è stato uno dei due motociclisti che ha perso una gamba ed è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.







A breve servizio video dal luogo dell'incidente